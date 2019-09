"Ich stech' dich ab": Linzer bedrohte neuen Freund seiner Ex-Partnerin

Es war gegen 0:45 Uhr, als bei der Linzer Polizei der Alarm einging: Drei Streifen rückten in die Kremplstraße aus, wo ein 31-Jähriger einen 27-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit einem vorgehaltenen Messer und den Worten "Ich stech' dich ab" bedroht hatte.

Das Opfer, das mit der Ex-Partnerin des Täters liiert ist, flüchtete aus dem Mehrparteienhaus nach draußen und wählte den Notruf. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er wurde in das Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht, teilte die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Sonntag mit.

Nachbarschaftsstreit eskalierte

Zu einem weiteren Fall von gefährlicher Drohung kam es nur gut eine Stunde später ebenfalls in Linz. Ein 41-jähriger Kroate drohte seinem 38-jährigen Nachbarn damit, ihm mit der Axt den Schädel einzuschlagen. Um seine Ansage zu untermauern, klopfte er mit der Axt gegen die Wohnungstüre des 38-Jährigen. Zuvor dürfte ein Nachbarschaftsstreit eskaliert sein. Die genauen Hintergründe waren nicht bekannt.

Die alarmierten Polizisten trafen den 41-Jährigen mit der Axt in der Hand im Mehrparteienhaus an. Erst nach mehrmaligen vehementen Aufforderungen, die Axt fallen zu lassen, tat er dies auch. Da er sich der weiteren Amtshandlung widersetzte, wurden ihm Hand- und Fußfesseln angelegt. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert, teilte die Polizei mit.

