"Ich möchte bald wieder aktiv sein"

Erworben hatte er sie von der damals gerade untergegangenen staatlichen Donaudampfschifffahrtsgesellschaft (DDSG).

Luger, lange auch am Steuer des Ausflugschiffes "Fitzcaraldo", blieb danach zwar der Donau treu – aber nicht mehr in Österreich. Ihn zog es zu Fuß stromabwärts nach Moldau, in die Ukraine und nach Rumänien, wo er 20 Jahre lebte und, wie er den OÖN sagt, nicht nur die rumänische Sprache erlernte, sondern auch den Menschen dort half. "Deren Lebensstandard ist mit unserem nicht zu vergleichen", sagt Luger den OÖN. Er bot den Menschen daher kostenlose Krankenbehandlung an und stellte auch die Heilmittel dafür in Eigenregie her.

Schließlich benötigte der heute 62-Jährige allerdings selber dringend Hilfe. Er stürzte schwer und erlitt wegen einer Thrombose einen Lungeninfarkt. Retter in der Not war seine Heimat – in Form des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Derzeit erholt sich Luger in einer kleinen Wohnung im Haus seines Vaters in Ottensheim.

So sehr er das Leben zu Hause schätzt und feststellt, dass "die Donau noch nie so klar und sauber war, möchte ich bald wieder aktiv sein. Und zwar im Einsatz für die Menschen." Unkonventionell wie Luger und seine Methoden sind, wird dies nicht in Österreich sein.

