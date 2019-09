Zuckerwatte, eine Fahrt mit dem Karussell oder ein Abstecher ins Festzelt: Bei der Eröffnung des Urfahraner Markts am Samstag wurden bei einigen Besuchern Kindheitserinnerungen wach.

"Wir haben früher immer einen Familienausflug gemacht und gemeinsam Bratwürstel gegessen", sagt Katharina Prasser. Diese Tradition führt sie nun mit ihrem Ehemann Stefan und ihren Kindern Franziska und Johannes weiter. Deren erster Urfahraner-Markt-Besuch begann mit einer Fahrt im Riesenrad gleich ganz aufregend. "Die Aussicht über Linz war trotz Regen wunderbar, auch wenn mir die Geschwindigkeit etwas schneller vorgekommen ist als früher", sagt Katharina Prasser. Sie ist sich sicher: "Das war nicht unsere letzte Fahrt mit dem Riesenrad."

Familie Prasser fuhr zum ersten Mal gemeinsam mit dem Riesenrad. Bild: Volker Weihbold

Vom unbeständigen Wetter ließen sich auch Yasmin und Helmut Striedner, die mit ihren Kindern Florian und Annika unterwegs waren, die Laune nicht verderben. Der Dreijährige freute sich vor allem auf eines: "die Fahrt mit dem Karussell, davon hat er gestern schon den ganzen Tag geredet", sagt Helmut Striedner. Das Flair am Markt genießt Silvia Biberauer, die seit 17 Jahren Schaumrollen und Co. verkauft, immer ganz besonders: "Ich kann mir Linz ohne den Urfix gar nicht vorstellen." Am liebsten sucht die Linzerin mit ihren Kunden die passenden Sprüche auf den Lebkuchenherzen aus: "Das ist meine heimliche Leidenschaft."

Zwei Schläge brauchte der Bürgermeister für den Bieranstich. Bild: Volker Weihbold

Die Stadtoberen unternahmen währenddessen den traditionellen Rundgang durch die Messehallen, bevor es dann im Festzelt ernst wurde. Zwei Schläge brauchte Bürgermeister Klaus Luger (SP) für den Bieranstich, mit dem der Markt offiziell eröffnet wurde.

Fest für Jung und Alt

Luger schätzt am Urfahraner Markt vor allem eines: "dass er ein Fest für Jung und Alt ist". Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) hob die Tradition des Markts hervor: "Der ist so beliebt, dass er zweimal im Jahr stattfindet." Zudem werden immer wieder Neuheiten geboten: Neben dem "Event-Tower" feiert heuer der vegane Foodtrailer "Vleischpflanzerl" Premiere.

Yasmin und Helmut Striedner mit ihren Kindern Bild: Volker Weihbold

Baier (li) und Luger (re.) beim OÖN-Stand Bild: Volker Weihbold

