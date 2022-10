OÖN: Nach Ihrem Wahlsieg haben Sie gesagt, dass dies der Moment war, wo Sie begonnen haben, Ihr Leben umzuplanen. Wie fällt nach einem Jahr die Bilanz dieses Umplanens aus?

Margit Angerlehner: Man kennt die Aufgaben eines Bürgermeisters, aber man weiß tausend Kleinigkeiten nicht. Da hat sich mein Alltag vollkommen geändert, denn ich bin in der absoluten Lernphase gelandet.

Hat Ihnen da die Erfahrung als Unternehmerin geholfen?

Das wirtschaftliche Denken hilft mir dabei schon, etwa beim Budget. Aber ich habe lernen müssen, dass die Politik viel mehr Stationen braucht, bis es zu einer Entscheidung kommt. Die Wege sind andere, und sie sind einzuhalten.

Macht die absolute Mehrheit das Regieren einfacher?

Es wäre grundsätzlich einfacher, ich habe es aber nie gebraucht. Denn mir ist wichtig, dass die Arbeit in den Ausschüssen und im Gemeindevorstand gemacht wird, dass dort Themen ordentlich ausgeredet werden. Im Gemeinderat ist fast alles einstimmig über die Bühne gegangen. Ich halte nichts von Kampfabstimmungen.

Welche Ihrer Ideen haben Sie im ersten Jahr umgesetzt?

Wir haben die Gemeinde modernisiert, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ein großes Thema für mich war, dass wir in den Kinderbetreuungseinrichtungen genügend Personal haben. Ich wollte, dass Essen auf Rädern auch an den Tagen angeboten wird, wo unsere eigene Schulküche eigentlich geschlossen hätte. Wir kochen noch selbst und können dies nun auch in den Ferien und an Wochenenden für Essen auf Räder zur Verfügung stellen.

Welche Projekte stehen an?

Wir sind keine finanzkräftige Gemeinde, was es schwierig macht. Oftering ist eine sehr schöne Naherholungs- und Wohngemeinde, aber wir bräuchten mehr Einnahmen. Wir stehen vor einer größeren Sanierung der Volksschule, die in einem alten Gebäude untergebracht ist. Wir haben gleich zwei Feuerwehren, was schön ist, weil es viel Nachwuchs gibt, aber auch fordernd, weil wir im vergangenen und im nächsten Jahr jeweils ein neues Einsatzfahrzeug finanzieren müssen. Im mittelfristigen Finanzplan haben wir eine Freizeitanlage beim Sportplatz geplant, wo wir etwas für die Jugend bieten wollen.

Teuerung ist das große Thema. Wie sieht es da aus?

Wir haben bis zum Sommer noch einen guten Energievertrag. Ansonsten sind wir Gasheizer, was nicht gut ist. Da müssen wir uns etwas überlegen. Bei den Straßenlaternen ist alles auf LED umgestellt. Möglicherweise schalten wir die Beleuchtung zwischen 23 und 5 Uhr ab. Das überlegen wir derzeit. Wir haben schon noch Hausaufgaben zu machen, weil wir mit Photovoltaik-Anlagen erst beginnen.