„Ich habe gelernt, kämpfen zu müssen“

Der erste Schritt ist oft ein entscheidender. Wer ihn in das Therapiezentrum FRIMSports in Linz-Urfahr tut, spürt sofort das besondere Ambiente. Wohlfühlen ist hier nicht nur ein Wort, sondern gelebte Praxis. Das liegt an der gediegenen Einrichtung, die neben Funktionalität und Barrierefreiheit viel Liebe zum Detail verrät, aber vor allem an der freundlichen und offenen Art, mit der man von Helene Fritsch empfangen wird. Das Ehepaar Markus und Helene Fritsch hat im Stadtteil Biesenfeld etwas