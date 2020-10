"Ich dachte, schlimmer geht's nicht mehr"

Schule geschlossen, Kindergarten gesperrt und keine Kunden im Geschäft. "Ich dachte, schlimmer geht’s jetzt nicht mehr", erinnert sich Sabine Kastner an den Lockdown, der sie im März dieses Jahres zu noch mehr Kreativität zwang.

Sie nahm Emilia, sieben Jahre alt, an die eine und Simon, fünf Jahre alt, an die andere Hand und machte mit ihnen eine Radtour durch Linz. Um auch in dieser Zeit Kontakt zu ihren Kunden zu halten. Vor einem Jahr brachte sie mit ihrem Geschäft "Kaysoo" frischen Stoff für die Innenstadt. Bis an die Decke stapeln sich die Ballen, einfärbig oder gemustert. Rund 450 verschiedene Stoffe aus Leinen, Seide, Baumwolle, Tencel und Wolle stehen zur Auswahl. "Wir Kleinbetriebe halten zusammen und schicken uns gegenseitig die Kunden", sagt sie. "Selbermachen" werde wieder moderner, Nähen wieder zum Hobby. Der "urban guide" helfe ihr, Touristen und den Linzern.