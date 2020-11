Es war März, erster Corona- Lockdown, als Erich Gusenbauer, einer der Initiatoren der "Linzer Saubermacher", einfach nicht mehr hinsehen konnte und zupacken musste. Von da an war an ein Spazierengehen ohne Müllsack nicht mehr zu denken. Seine Mission? So viel Müll von den Straßen und Grünflächen der Stadt zu entfernen wie nur möglich.