"Ich bin stolz, die Rote Jacke tragen zu dürfen"

LINZ. In Uniform und mit einem Lächeln im Gesicht steht Laura Frank vor dem Rettungswagen. Sie bereitet sich für den kommenden Nachtdienst an der Dienststelle Linz-Süd vor. Was auf sie zukommen wird, weiß sie nicht. Aber eines weiß sie schon: Sie ist stolz, die Rote Jacke tragen zu dürfen.

Seit Februar ist die 21-jährige Linzerin fertig ausgebildete Rettungssanitäterin. "Ich leiste etwas für die Gesellschaft, erlebe Abwechslung, mag die Gemeinschaft und spüre die Dankbarkeit der Menschen", sagt die Lehramts-Studentin, die die Corona-Pandemie zum Roten Kreuz brachte. "Ich wollte etwas Sinnvolles tun und viel über medizinische Themen lernen", sagt Frank. Der freiwillige Dienst würde sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung stärken.

