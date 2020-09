"Ich bin so froh, dass ich hier mit anderen arbeiten darf"

In Sekundenschnelle hat Christine Radler den Pappkarton zusammengefaltet. Keiner ihrer Handgriffe lässt erahnen, dass die 47-Jährige seit ihrer Kindheit nur Umrisse und Schattierungen erkennen kann. "Ich bin so froh, dass ich hier mit anderen gemeinsam arbeiten darf", sagt Radler. "Nach 15 Jahren kenn ich mich so gut aus, dass ich sogar neue Arbeiter anlernen darf."

90 Angestellte arbeiten bei FAB ProWork in der Industriezeile, einer eigens für Beeinträchtigte eingerichteten Sparte des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB). Schon seit mehr als drei Jahrzehnten fertigen 60 von ihnen für den Nahrungsmittelriesen Nestle Pappaufsteller, sogenannte Displays, an. Kürzlich verließ der Einmillionste Aufsteller das Werk. Um das zu feiern, überreichte eine Nestle-Delegation den Arbeitern gestern 15 iPads für Schulungen.

Handarbeit

"Das Falten ist reine Handarbeit, das kann keine Maschine erledigen. Die Mitarbeiter leisten hochprofessionelle Arbeit", sagt Produktionsleiter Gerhard Hahn-Hahn. "Wir spielen hier nicht Wirtschaft, wir sind Teil der Wirtschaft." Gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin bildet der Projektleiter ein zweiköpfiges Führungsteam, das sich um die beeinträchtigten Angestellten kümmert.

Vom Standort in der Industriezeile aus werden die Displays an den gesamten österreichischen Handel geschickt. "Ich freue mich richtig, wenn ich beim Einkaufen einen Aufsteller sehe, den ich gefaltet haben könnte", sagt Daniela Schuldner. "Da bin ich dann immer richtig stolz und erzähle allen davon." Seit 14 Jahren arbeitet die 36-Jährige schon für Nestle: "Hier in der Industriezeile sind wir eine große Gemeinschaft. Die Arbeit macht Spaß und es tut gut, wenn man unabhängig ist und sein eigenes Geld verdient."

Auch bei Nestle freut man sich über die Zusammenarbeit. "Was die Arbeiter leisten, ist enorm, wenn man sich ihren persönlichen Hintergrund ansieht", sagt Peter Sturm, Leiter des Nestle-Lieferkettenmanagements. "Hier wird eine Brücke zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer Verantwortung geschlagen." Auch Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) besuchte gestern das Werk, für sie hat das Unternehmen eine starke Vorbildfunktion.

