"Ich bin seit 30 Jahren eine One-Man-Show"

30 Menschen versammelt Andreas Neubauer für eine konzertante Messe rund um sich. Es ist ein besonderes musikalisch-liturgisches Werk für Gesang, Jazzorchester und Tanz, das von dem in Altenberg lebenden Musiker komponiert wurde. Mitte dieser Woche wird es in der Wilheringer Stiftskirche aufgeführt. Mit Monika Ballwein hinter dem Mikrofon, einem Jazzorchester samt einer Rhythmusgruppe mit vier Bläsern, zwei Tänzern und einem Sprecher.

Früher Tod, erstes Werk

"Ein Abendmahl" ist vor 35 Jahren uraufgeführt worden. Damals war es der Unfalltod eines Freundes, der den Musikstudenten Neubauer überlegen ließ, zum Nachdenken gebracht hat.

"Ich wurde zu einem Zeitpunkt meines Lebens mit dem Sterben konfrontiert, wo ich normalerweise keine Gedanken daran verschwendet hätte", erinnert sich der 60-Jährige an die Entstehung seines ersten Werkes, das über die Jahre niemals Staub angesetzt hat und immer wieder in Erinnerung gerufen wurde.

Um den schmerzlichen Verlust zu verarbeiten, dachte sich der junge Komponist eine konzertante Messe aus, in der er sich auch mit seiner eigenen Situation des Glaubens auseinandersetzte.

"Ein Abendmahl" hat ihn nie verlassen. Nach 15 Jahren arrangierte er das Werk um, stellte es stilistisch noch einmal breiter auf. Und mit dem Mehr an Lebensjahren war es auch klar, dass die Gedanken über das Leben andere Facetten bekommen. "In der Messe findet das Glaubensbekenntnis auf meine Art einen neuen Ausdruck. Es geht um meine Suche nach dem Glauben oder danach, was Glauben sein könnte", sagt Neubauer. Überspitzt formuliert geht es um die "Suche nach irgendetwas". Diese Suche kenne praktisch jeder.

Nach wie vor sei er ein Suchender, sagt Neubauer, der nicht ohne Anlass schreiben bzw. komponieren kann und von sich selbst sagt, "seit 30 Jahren eine One-Man-Show" zu sein. Doch so allein ist er im Fall von "Ein Abendmahl" nicht.

Die Atmosphäre des Raumes

In der Stiftskirche von Wilhering, wo sein "Frühwerk" wieder einmal aufgeführt wird, kommt noch der Veranstaltungsort als zusätzliches sinnliches Erlebnis dazu. "Der Raum macht natürlich etwas mit mir. Er macht unglaublich viel mit mir, denn die Kirche hat einen meditativen Charakter. Die Atmosphäre muss passen", sagt der Komponist.

Diese Atmosphäre wirke sich auch auf die Musik von "Ein Abendmahl" aus. "Das befruchtet sich gegenseitig."

"Ein Abendmahl" von Andreas Neubauer, Gesang: Monika Ballwein, 22. Mai, 19 Uhr, Stiftskirche Wilhering, Karten im Vorverkauf im Gemeindeamt Wilhering

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at