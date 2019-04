"Ich bin fesch, holt mich hier raus": Dschungelfieber in der Tabakfabrik

Vom 26. bis 28. April findet in der Linzer Tabakfabrik der "Fesch’markt" statt. Bei dem Motto "Ich bin fesch, holt mich hier raus" wird es heuer wild.

Insgesamt 120 Aussteller präsentieren ihr ausgefallenes Sortiment. Bild: FESCH’MARKT

Neben kreativen Start-ups, Indie-Labels und Nachwuchstalenten sind mitunter auch Junggastronomen in der Ausstellungshalle anzutreffen. Insgesamt präsentieren 120 Aussteller ihr ausgefallenes Sortiment, am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Willhaben ist etwa mit einem "Vintage-Wohnzimmer" vertreten, wo sich die Besucher durch Blechspielzeug, Lilienporzellan oder Vintage-Mobilar stöbern können.

