Hundefreilaufzone im Wasserwald braucht "beste Lösung"

An der Entscheidung wird nicht mehr zu rütteln sein, aber in der konkreten Umsetzung der neuen Hundefreilaufzone im Wasserwald gibt es noch Luft nach oben. Das ist zumindest die Ansicht von VP-Gemeinderätin Victoria Langbauer. Sie forderte einen Runden Tisch mit den Beteiligten, um die bestmögliche Lösung für alle zu finden. Denn unabhängig von der nun definierten neuen Zone habe die Kommunikation seitens der Stadt geschwächelt.

Langbauer, die selbst in der Nähe des Wasserwaldes wohnt, spielt damit auf Schrebergartenbesitzer, Hundebesitzer und die umliegende Wohnbevölkerung an, die erst durch den OÖN-Bericht von der beschlossenen Veränderung der Hundefreilaufzone erfahren hätten. Der Rahmen, in dem sich die Verantwortlichen und die Linz AG als Grundeigentümer bewegen können, sei bekannt, sagt Langbauer. "Holen wir das Beste heraus", so ihre Aufforderung an die Entscheidungsträger.

Wie berichtet, wird derzeit die neue, von der Stadtregierung einstimmig und damit auch mit den Stimmen der beiden VP-Vertreter beschlossene neue Hundefreilaufzone im Wasserwald "scharf" gemacht. 21 Hektar würden zur Verfügung stehen, die Lage entlang des Langen Zauns wird von Hundebesitzern kritisiert. Sie sei zu klein, es fehle ein Zaun und zudem würde der Weg dort stark von Radfahrern frequentiert. Hier müsse man sich etwas überlegen, heißt es. Stadtrat Michael Raml (FP) hatte die Veränderung der Zone mit Vorfällen argumentiert.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

