Hund & Katz

Ihre Lieblingsfotos von Hund und Katz können OÖN-Leser einschicken und wertvolle Fressnapf-Gutscheine gewinnen. (Kategorie Hund und Katze getrennt): 1. Platz: Sachpreise im Wert von ca. 200 Euro 2. Platz: Sachpreise im Wert von ca. 150 Euro 3. Platz: Sachpreise im Wert von ca. 100 Euro 4.–10. Platz: je ein 25-Euro-Wertgutschein Eine Auswahl der Bilder wird jeden Freitag im Oberösterreich-Teil veröffentlicht. Zu sehen sind die Fotos auch unter www.nachrichten.at. Weiters gibt es für jedes veröffentlichte Foto in den OÖN einen Wertgutschein von Fressnapf in Höhe von 15 Euro. Schicken Sie Ihr Lieblingsfoto an: OÖN, Tierfotos, 4010 Linz, Promenade 23 oder laden Sie Ihr bestes Bild auf: www.nachrichten.at hoch.

Einsendeschluss: 15. September

Einen Gutschein in Höhe von 15 Euro für ihr veröffentlichtes Foto erhalten:

Günter Pfleger, Linz

Ramon Burggraf, Weitersfelden

Katharina Buchegger, Gmunden