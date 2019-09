Hund attackierte Mädchen auf Linzer Spielplatz

Der kleine weißer Hund, vermutlich ein Malteser, verletzte das Mädchen an beiden Waden. Das Unglück ereignete sich gegen 18:20 Uhr in der Stockbauernstraße nahe des Linzer Stadions. Die Siebenjährige wurde in den Med Campus IV gebracht.

Die Stockbauernstraße in Linz:

Die Besitzerin des Hundes, angeblich ein fünfzehn- bis siebzehnjähriges Mädchen mit blonden Haaren und einem weißen Pulli bekleidet, verließ nach dem Vorfall den Spielplatz. Sie und weitere Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 0 59133 4583 zu melden.