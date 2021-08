Hündin vergiftet: Polizei bittet um Hinweise

Das Tier dürfte zwischen 27. und 30. Juli in Piberbach (Bezirk Linz-Land) einen auf einem Privatgrundstück in der Ortschaft Pellndorf ausgelegten Giftköder gefressen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als bei der Hundedame auffällige Symptome wie dicker Bauch und niedriger Puls auftraten, brachten sie ihre Besitzer zu einem Tierarzt.

Dieser stellte fest, dass der Vierbeiner Blut in der Bauchhöhle hatte und leitete sofort eine Notoperation ein. Seither kämpft die Hündin tapfer um ihr Überleben. Ob sie es schaffen wird, entscheidet sich in den nächsten drei Wochen.

Die Besitzer erstatteten Anzeige. Wer den Giftköder auf dem Privatgrundstück ausgelegt haben könnte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten bitten daher um Hinweise an die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems unter der Nummer 059133 4139.