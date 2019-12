HTL-Schüler präsentieren, wie vielfältig Zivilcourage sein kann

Plakate, Comics oder Workshops: So vielfältig wie die Ausprägungen von Zivilcourage sein können, so unterschiedlich präsentieren sich auch die Projekte der Schüler der HTL 1 Bau und Design Linz in der Goethestraße. Ein Jahr lang haben sich rund 20 Schulklassen mit dem Thema befasst, am Montag dieser Woche wurde mit einer Podiumsdiskussion Abschluss gefeiert.

Warum dieses Projektjahr veranstaltet wurde, begründet Direktor Christian Armbruster so: "Ich verstehe unseren Bildungsauftrag so, dass wir unseren Schülern eine ganzheitliche Erziehung angedeihen lassen sollen." Dabei spiele die Vermittlung der Bedeutung von sozialer Verantwortung eine zentrale Rolle: "Genau da haben wir mit unserem Projekt eingehakt."

Die Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Stärken einzubringen und unterschiedliche Themen aufzugreifen. So wurden etwa Videobeiträge zum Thema Mobbing gestaltet. "Das betrifft die Schüler selber, wichtig ist, hier Haltung einzunehmen", so der Direktor. Es wurde auch ein Blick in die Geschichte geworfen und die Rolle des Konsumenten in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit beleuchtet.

"Das Projekt hat sicher zu einer Sensibilisierung der Schüler beigetragen", sagt Armbruster. So gebe es nun den Wunsch der Schüler nach einem Getränkeautomaten, wo Flaschen bzw. Becher befüllt werden können. Mit dem Ziel, die Zahl der PET-Flaschen in der Schule zu reduzieren. Dass so viele Projekte bereits umgesetzt wurden "macht Mut, sich zu engagieren". (jp)

