HTL Leonding sucht Motivierte

"Wir sind auf der Suche nach talentierten und motivierten Jugendlichen!" Mit diesen Worten wirbt die HTL Leonding um neue Schülerinnen und Schüler. Was mit dem Ausbildungsangebot in den Bereichen Informatik, Medientechnik, Elektronik oder Medizintechnik alles möglich ist, soll bei den Tagen der offenen Tür am 25. Jänner (17 bis 20 Uhr) und am 26. Jänner (11 bis 17 Uhr) veranschaulicht werden.

Geboten werden Informationen aus erster Hand durch Lehrkräfte und Schüler und Hinweise auf erfolgreiche Schülerarbeiten. So konnten im vergangenen Jahr wieder großartige Erfolg erzielt werden, rührt Direktor Richard Kainerstorfer die Werbetrommel für "seine" Schule.

So konnten Julia Hinterberger und Tanja Stadler mit der Medizintechnik-Diplomarbeit "Haltungstrainer" beim internationalen STEM-Wettbewerb „IFest2“ in Tunesien eine Silbermedaille erringen.

Die Nachbarschaftshilfe-App "Nochba" entwickelt sich zum "Dauerläufer". Das Trio Arsham Edalatkhah, Sandin Habibovic und Martin Hausleitner sammelte zuletzt den 1. Platz bei „mPreneur“, den 3. Platz in der Kategorie „Kreativwirtschaft“ sowie den Sonderpreis „Social Entrepeneurship“ beim Edison Award, und schließlich den 3. Platz beim spusu Innovation Award ein. Für Direktor Kainerstorfer sind diese Erfolge Ausdruck einer praxisnahen schulischen Ausbildung.

Nähere Informationen zur Schule gibt es auch unter www.htl-leonding.at

