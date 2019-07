"Wann geht es endlich los?" Die Nervosität war im voll gefüllten Turnsaal der Anton Bruckner International School stark zu spüren, denn für die gesamte Schule war es ein wichtiges Event. Als das Licht gedimmt wurde, standen vier Schüler auf und hielten Schilder in die Luft, die zur Ruhe aufforderten. Wie auf Befehl verstummten die rund 200 Teilnehmer augenblicklich und der Auftakt zur Videokonferenz begann.

Um die passende Stimmung zu erzeugen, wurde das Video "We are NASA" gezeigt. Das mit epischer Musik unterlegte Videomaterial zeigte die Arbeitsweise der amerikanischen Raumfahrtbehörde. Beantwortet wurde der Auftakt mit tosendem Applaus. Nun kam die Spannung zu ihrem Höhepunkt, als die Verbindung zu den zwei NASA-Ingenieuren, Salim Nasser und Megan Yohpe, nach Florida gelegt wurde. "Wann habt ihr gewusst, dass ihr bei der NASA arbeiten möchtet", fragte die achtjährige Lina auf Englisch. Die beeindruckenden Fremdsprachenkenntnisse überraschten nicht nur die Amerikaner. Aber für die Volksschüler ist dies Alltag, denn der Unterricht wird hier auf Englisch abgehalten.

Antworten aus Amerika

"Ein Beruf, in dem Naturwissenschaften angewendet werden, war immer schon ein Traum von mir. Ich habe sehr oft bei Wissenschafts-Olympiaden mitgemacht, aber ich habe nie gedacht, dass ich für die NASA arbeiten kann", antwortete Yohpe. Die neunjährige Sophie wollte noch wissen, welche Gebiete in ihrem Job die interessantesten sind. "Das Spannendste für mich ist, wenn wir mit Sachen arbeiten, die sich komplett anders verhalten, als wir uns das vorgestellt haben. Dadurch erschließen sich uns immer neue Sichtweisen", erklärte die junge Wissenschafterin. Für die Schüler war es auch von großem Interesse, wie die zwei Ingenieure zu schwierigen technischen Schulfächern stehen. Salim Nassar bekräftigte, dass beispielsweise Mathematik immer kompliziert bleibe, es aber ein Fach sei, das in jedem Bereich zum Einsatz kommen könne. Es sei daher umso wichtiger, junge Leute so früh wie möglich für diese Bereiche zu motivieren.

Weitere Konferenz geplant

Zum Abschluss zeigten die beiden Wissenschafter einen kleinen Überblick des Kennedy Space Centers in Florida.

Den Schülern war es danach von großer Wichtigkeit, weiter über den Ablauf der NASA-Missionen informiert zu bleiben. Zur Freude der Schüler und auch der Lehrer konnten sie eine weitere Videokonferenz mit den beiden Ingenieuren vereinbaren.

