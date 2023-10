Hotel Courtyard by Marriott mit neuem Food-Konzept

Ein Holländer, der seine Liebe zum Beruf seiner indonesischen Großmutter verdankt, in den USA geboren wurde und seit zwei Jahren mitten in Linz seine Kochkünste als Küchenchef sichtbar macht, verdeutlicht die Internationalität, die gut zu einem Hotel wie dem Courtyard by Marriott auf dem Europaplatz in Linz passt.

Da trifft es sich bestens, dass Hidde Van Der Marel ein ausgesprochener Freund der austro-amerikanischen Fusionsküche ist, denn bei der Renovierung des Restaurant- und Barbereiches des Hotels stand ein Gedanke im Mittelpunkt: "Amerika soll hier Oberösterreich treffen, das ist das Motto, das uns geleitet hat", sagte Verkaufsdirektorin Lisa-Maria Roth bei der Präsentation der neuen Räumlichkeiten den OÖN.

Klassische Snacks werden weiterhin an der Bar angeboten, aber ein "Dinner à la carte gab es in der Art im Restaurant bisher nicht". Damit will man das täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnete Restaurant mit 150 Sitzplätzen (weitere 80 gibt es in der Bar sowie im Sommer auf der Terrasse) auch für die hier lebende Bevölkerung attraktiver machen.

"Wir haben uns immer hier als regionaler Partner definiert", sagte Hoteldirektor Thomas Eder. "Lokale Anbieter werden immer wichtiger, denn warum soll man in der ganzen Welt herumfahren, um seine Produkte herzubringen, wenn sie vor Ort auch wachsen." Das neue Konzept – die Renovierung wurde in sieben Wochen vollendet – solle sich herumsprechen, definiert er die Herausforderung für ihn und sein Team.

Das "Kitchen & Bar"-Konzept trägt in Linz stark regionale Züge, was auch an der Partnerschaft mit dem Genussland Oberösterreich liegt. Als Träger des Österreichischen Umweltzeichens und des AMA-Gütesiegels wird Qualität großgeschrieben.

Ein Drittel der Speisekarte ist vegan bzw. vegetarisch, der Versuch, keine Lebensmittel zu verschwenden, treibt auch den Küchenchef an. "Wir machen aus dem, was übrigbleibt, wieder ein cooles Gericht", spricht Van der Marel den Brotpudding beim Frühstücksbuffet an, der aus "altem" Brot vom Vortag gemacht wird.

Neben dem All-American-Frühstücksbuffet, das auch Linzer nutzen können, werden im Restaurant Montag bis Sonntag ab 17.30 Uhr Vor-, Haupt- und Nachspeisen angeboten, was die österreichisch-amerikanische Küche an saisonalen Schwerpunkten hergibt. Ein Beispiel: der Cheesecake mit dem Geschmack einer Linzer Torte.

Die Fusions-Philosophie wird auch im Bereich der Veranstaltungen kulinarisch gepflegt, knapp 1000 Quadratmeter stehen für Meetings und Konferenzen zur Verfügung. Und was isst der Küchenchef am liebsten? "Ayam Kecap, wie es meine indonesische Oma gemacht hat." Das ist weder Amerika noch Oberösterreich, aber laut Van der Marel sein absolutes Lieblingsgericht.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber