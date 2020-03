Hort in Robinsonschule wird ausgebaut

Der Bau, der im Jahr 2012 für den oberösterreichischen Holzbaupreis nominiert war, erhält ein zweites Obergschoss ebenfalls in Holzbauweise, in dem je drei 60 Quadratmeter große Gruppenräume untergebracht werden sollen.

In den Ausbau werden laut Angaben des Magistrats 1,75 Millionen Euro investiert. Während der bis Jänner 2021 andauernden Bauarbeiten werden die bestehenden Hortgruppen, die im ersten Obergeschoss untergebracht waren, in Räumlichkeiten der angrenzenden Robinsonschule (VS 49) ausweichen. Durch die Erweiterung können ab dem Jahr 2021 insgesamt 184 Hortkinder in acht Gruppen betreut werden. Vizebürgermeister und Infrastruktur-Referent Markus Hein (FP) sieht in dem Ausbau "einen weiteren wichtigen Baustein für ein großes Engagement für Familien mit Kindern im Volksschulalter".

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.