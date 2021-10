Ohne Rechen, Sense und Co. wäre an eine Umsetzung nicht zu denken gewesen: Der neue Mountainbike-Trail, der derzeit am Pfenningberg errichtet wird, ist echte Handarbeit. Mit der Strecke, die den klingenden Namen Hornissen-Trail trägt, soll ein legales Angebot für Radfahrer geschaffen werden und die Probleme, die es mit dem illegalen, aber stark frequentierten Ameisen-Trail in der Vergangenheit immer wieder gab, sollen ausgeräumt werden.