"Das ist eine langfristige Lösung", sagt Fabian Horn, Geschäfsführer der danceschool horn in der Marienstraße. Gemeint ist damit die Übernahme der Tanzschule Andexlinger in der Dametzstraße, in der er gemeinsam mit seiner Schwester Marie ab Herbst einen zweiten fixen Standort zur Verfügung hat, in dem vor allem die Jugendkurse stattfinden sollen. Die Horn-Außenstelle im Passage Linz wird dafür (nach etwas mehr als einem Jahr) in knapp einem Monat Geschichte sein.