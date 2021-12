Eine eigene "Telefonzelle" für Video- und Telefonkonferenzen, eingezogene Glaswände, eine neue Mikrofon- und Kameraausstattung: Mit der Coronakrise hat sich in der Postwerkstatt in Ottensheim einiges getan. Denn unterkriegen lassen will sich Stefan Parnreiter-Mathys, der Betreiber des im Herbst 2019 eröffneten Gemeinschaftsbüros, nicht. Wiewohl er kein Geheimnis daraus macht, dass die Zeiten keine einfachen seien: "Co-Working ist mehr als nur nebeneinander arbeiten, das Soziale leidet unter