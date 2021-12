Holland als Vorbild für Schuh-Konzept

Die Schaufenster sind weihnachtlich geschmückt, die Ware wartet darauf, im Geschäft probiert zu werden. Bis es so weit ist, dauert es aber noch eine Weile: Erst am 17. Dezember wird es in Oberösterreich Öffnungsschritte (u. a. im Handel) geben. Der Frust über den österreichweiten "Fleckerlteppich" samt unterschiedlichen Öffnungsterminen ist bei vielen Unternehmern groß.

Einer von ihnen ist Peter Bangelmeier, Geschäftsführer des Schuhhauses Eiler. Er ist davon überzeugt, dass mit dieser Entscheidung "viel in den Online-Handel, andere Länder und Bundesländer abfließen wird". Lockdown Nummer vier sei eine Herausforderung, Ziel sei, den Kunden "einen gewissen Service bieten zu können".

Dafür, wie dieser aussehen könnte, hat Bangelmeier einen Blick nach Holland geworfen. Dort gibt es unabhängig von Corona ein Konzept, bei dem die Kunden die Schuhe nur durch die Schaufenster betrachten, aber nicht probieren dürfen. Diesen Ansatz hat Bangelmeier kurzerhand für sein Click & Collect-Angebot adaptiert. Kunden können sich von der Landstraße aus, die Schuhe vom Verkaufspersonal im Geschäft hinter der Glasscheibe zeigen lassen, probiert wird dann zu Hause. Mit diesem Service könne zumindest etwas Umsatz gemacht werden, mit fünf bis zehn Prozent des Gewohnten allerdings in sehr überschaubaren Maßen, wie Bangelmeier sagt. Einen Online-Shop hat Eiler bisweilen noch nicht, auch deshalb, weil sich Bangelmeier als "Verfechter des stationären Handels" sieht, über kurz oder lang werde aber ein solcher aufgebaut.

Gut gefordert mit Kundenanfragen über sämtliche Online-Kanäle und per Telefon ist Anita Katzengruber von "Kleider machen Leute" und "In the Box". Auch bei ihr ist das Unverständnis darüber, dass in Oberösterreich erst am 17. Dezember geöffnet wird, groß: "Die paar Tage vor Weihnachten sind zu kurz, um den Umsatz noch reinzuholen, vielen Kunden ist das Datum auch schon zu spät, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen."

Katzengruber rechnet nun damit, großteils auf der Winterkollektion sitzen zu bleiben. Auch sie ist im Lockdown online etwa mit Instagram-Storys und Produktvorstellungen präsent, um bei den Menschen in Erinnerung zu bleiben. Dankbar ist sie in schwierigen Zeiten wie diesen "für die Treue der Kunden und unser super Team".