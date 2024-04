Hohe Kosten, geringe Nachfrage: Leonding stellt Kindergartentransport ein

Aktuell besuchen rund 1400 Kinder einen Kindergarten in Leonding, 31 Familien nutzen den von der Stadt angebotenen Kindergartentransport. Das Service steht nun vor dem Aus: In der gestrigen Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 - also ab kommenden Herbst - keine neuen Kinder mehr angemeldet werden können. Für jene Kinder, die bereits angemeldet sind, wird das Service weiter angeboten, es wird also ein schleichendes Ende geben.

Die Entscheidung wird seitens der Stadt Leonding am Donnerstag allen voran mit der geringen Nachfrage und den hohen Kosten begründet. Die Kosten für den Transport liegen bei mehr als 64.000 Euro durch Förderungen des Landes und Elternbeiträge werden rund 27.000 Euro Einnahmen erzielt. Das bedeutet einen Abgang von knapp 37.000 Euro, exakt 1.189,84 Euro pro Kind pro Jahr. Als weitere Grund wird die immer schwieriger werdende Personalsuche für die Begleitung im Bus, den Transport übernimmt ein Leondinger Taxiunternehmen.

Digi-AHS: Auftragsvergabe für Provisorium

Die Länge der Wegstrecken von den Wohnadressen zu den jeweiligen Kindergärten würde durchschnittlich lediglich 3,3 Kilometer betragen, zudem seien die Leondinger Kindergärten sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, heißt es weiters.

Ebenfalls Thema im gestrigen Gemeinderat war die neue Digi-AHS am Harter Plateau, die im Herbst in Containern ihren Schulbetrieb starten wird. Die Mandatare gaben grünes Licht für die Auftragsvergabe für die mobile Lösung, Einrichtung sowie Ausführungsplanung und Örtliche Bauaufsicht. Mitte April findet die Bauverhandlung statt.

