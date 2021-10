Hofkirchen im Traunkreis hat die jüngste Bürgermeisterin Österreichs

"Ich war ja Wahlbeisitzerin und habe gesehen, dass der Stapel für meine Stimmen immer höher geworden ist", sagte Nicole Grasl-Zehetner (VP), die in Hofkirchen im Traunkreis mit 61,6 Prozent die Bürgermeister-Stichwahl gegen Markus Baumann (SP) gewann. Damit ist die 25-Jährige nicht nur die erste Frau am Ortschefsessel, sondern auch die jüngste Bürgermeisterin in ganz Österreich. "Das macht mich wirklich stolz, ich möchte ein Vorbild für viele Mädchen sein", sagt die Neo-Ortschefin.

In Enns hingegen konnte sich Christian Deleja-Hotko (SP) mit 58,1 Prozent der Stimmen gegen seinen VP-Konkurrenten Rudolf Höfler durchsetzen: "Ich lade nun alle Parteien zu Gesprächen ein, gemeinsam entwickeln wir Enns zu einer Wohlfühlstadt weiter." Und auch in Kirchberg-Thening stellt die SP den Ortschef, dort setzte sich Peter Michael Breitenauer mit 62,2 Prozent gegen Gerhard Mugrauer (VP) durch: "Ich bin ein Teamplayer, werde deshalb mit allen zusammenarbeiten."

Die Zusammenarbeit ist auch Thomas Walter Altof (FP), der mit 57,6 Prozent der Stimmen den amtierenden Bürgermeister von Pucking (Robert Aflenzer, VP) entthronte, wichtig: "Ich bin stolz, als FP-Kandidat im Linzer Speckgürtel Bürgermeister zu werden. Aber für mich ist das Wohl der Bürger wichtiger als die Partei."