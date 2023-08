Hörsching: Reh steckte in Tor zum Flughafen fest

Wie der Feuerwehr auf Facebook mitteilte, war ein Reh in einem Tor zum Flughafengelände steckengeblieben. Das Tier dürfte sich bereits länger in dieser misslichen Lage befunden haben. Anrainer waren auf das Tier aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte verständigt. "Mit einem beherzten Griff", wie die Feuerwehrleute schreiben, konnten es die Helfer unverletzt befreien.

Eine ähnliche Situation fand man am Freitag auch in Kärnten vor. Ein Rehbock war in der Gemeinde Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) in einem Brückengeländer gefangen:

