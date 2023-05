Hörsching: Lehrer nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung gekündigt

Wie berichtet, war der Lehrer der Naturwissenschaften dienstfrei gestellt worden. Er soll Mädchen an der NMS unsittlich berührt und wiederholt Grenzen überschritten haben, zuletzt Mitte Februar. Einer Schülerin wandte an die Bildungsdirektion. Dort hieß es vergangene Woche: "Sollten sich die genannten Behauptungen bestätigen, wird es natürlich dienstrechtliche Konsequenzen geben."

Wie die Bildungsdirektion am Mittwoch mitteilte, wurde der Pädagoge nun gekündigt. "Belästigungen dieser Art haben in der Schule keinen Platz. Wir haben für ein solches Verhalten null Verständnis und null Toleranz. Schulen sollen ein sicherer Ort für Schülerinnen und Schüler sein. Wir bedanken uns bei den Mädchen, die hier Mut bewiesen und sich anvertraut haben. Weiters bedanken wir uns bei der Schulleitung, die hier mit Bekanntwerden alle richtigen und wichtigen Schritte eingeleitet hat", wird Bildungsdirektor Alfred Klampfer in der Aussendung zitiert.

