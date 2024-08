Im Volksgarten geht es in den Wochen vor Weihnachten märchenhaft und auch zünftig zu. Der dortige Weihnachtsmarkt ist eine Mischung aus Brauchtum und Jahrmarkttreiben.

Es mag absurd klingen und doch ist es höchste Zeit, um an Weihnachten zu denken - oder besser gesagt an den Adventmarkt im Volksgarten. Denn hier hat die Stadt Linz heuer eine Besonderheit parat: die erste PopUp-Weinachtshütte. Und die Bewerbungsfrist läuft bereits. Auf der Plattform des Innovationshauptplatzes können sich seit dieser Woche kreative, innovative und regionale Verkaufs- und Produktionsbetriebe für eine Woche Standzeit bewerben.

Weihnachtsmarkt auf dem Volksgarten Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die PopUp-Hütte als neues Angebot der Linzer Märkte bietet erstmals eine Möglichkeit, Produkte auf einem der größten Weihnachtsmärkte Oberösterreichs eine Woche lang zu präsentieren und zu verkaufen. "Mit einer Fläche von rund elf Quadratmetern und einer Größe von 5 x 2,3 Metern ist der Stand ideal ausgestattet", heißt es vonseiten der Stadt Linz. Die Kosten richten sich nach der aktuellen Marktgebührenordnung der Stadt Linz.

Kommission wählt aus

Teilnehmen können Unternehmen, Start-Ups, Vereine, Organisationen sowie Einzelpersonen, die kreative und regionale Produkte anbieten oder diese direkt vor Ort herstellen. Eine Kommission wählt aus den eingegangenen Bewerbungen die Teilnehmenden aus, die die PopUp-Hütte nutzen möchten. Die Stadt Linz legt dabei besonderen Wert auf die Förderung kreativer, innovativer und regionaler Verkaufsbetriebe mit weihnachtlichem oder saisonalem Angebot.

"Wollen kreative Köpfe aus der Region Möglichkeit bieten"

„Mit der PopUp-Hütte wollen wir kleinen und innovativen Unternehmen sowie kreativen Köpfen aus der Region je eine Woche lang die Möglichkeit bieten, sich einem breiten Publikum zu präsentieren und ihre Produkte in einem besonderen Rahmen anzubieten. Wir rufen alle Interessierten auf, diese Chance zu nutzen und sich über die Plattform zu bewerben. Zeigen Sie, was unsere Region an Kreativität und Innovation zu bieten hat“, erklärt Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Der Weihnachtsmarkt im Volksgarten findet heuer von 23. November bis 23. Dezember, jeweils von 10 bis 21 Uhr (fallweise am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr) statt.

