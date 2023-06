Hochzeitsgäste hielten Waffe aus Pkw-Fenster und flüchteten vor der Polizei

Ein rauschendes Fest sieht für die meisten Menschen anders aus: Gegen 15.50 Uhr hielten zwei Hochzeitsgäste, die mit weiteren Feiernden im Konvoi in Richtung Linz unterwegs waren, in Pasching eine Pistole aus dem Fenster des fahrenden Pkw. Auf der Höhe der Kreuzung mit dem Larnhauserweg in Leonding nahm die Polizei die Verfolgung auf und forderte die Fahrzeuge auf, anzuhalten. Die Anhaltezeichen ignorierten die Lenker nicht nur, sie flüchteten auch vor der Polizei - in eine angrenzende Siedlung in Linz.

Die Beamten konnten schließlich ein Auto anhalten und den 19-jährigen Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf kontrollieren. Im Fahrzeug fanden die Polizisten zwei Schreckschusspistolen. Die Waffen wurden dem jungen Mann abgenommen. Ihm wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

