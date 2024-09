Hochwasserlage in Linz: Brücken vorsorglich entfernt

Schon am Freitag wurde Phase 1 des Hochwasserschutzes entlang der Donau in Alturfahr aufgebaut. Diese Maßnahme sollte vorerst reichen, heißt es seitens Expertinnen und Experten - die Hochwasserlage an der Donau sei stabil.

Steigend sind jedoch die Pegel der aus dem Mühlviertel kommenden Bäche. Dießenleitenbach, Haselbach, Höllmühlbach und Katzbach schwellen zunehmend an. Kritisch sei die Lage noch nicht einzustufen, vorsorglich wurden aber Brücken entfernt.

Dießenleitenbach: Die Holzbrücke in der Unterführung des Gehweges Linzerstraße–Freistädterstraße wurde vom Kran der Berufsfeuerwehr ausgehoben. Die Unterführung ist zur Gänze gesperrt. Die Durchfahrt Linzerstraße–Freistädterstraße ist teilweise überflutet und bereits gesperrt

Haselbach Mündung: An der Mündung des Haselbach im Sammelgerinne wurden die zwei Aluminiumbrücken von der Berufsfeuerwehr Linz ausgehoben. Die Unterführungen Haselbach-Freistädter Straße und Haselbach-Sammelgerinne sind gesperrt

Haselbach/Galvanistraße: Die Zufahrt an der Galvanistraße 24 (Höhe Schule Biesenfeldbad) wurde von der Abteilung Straßen-, Brücken- und Wasserbau mit mobilen Hochwasserschutzelementen verschlossen

