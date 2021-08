Hochwasserdammals Lebensraum

Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) hat eine Studie in Auftrag gegeben, um das Vorkommen der Schmetterlinge im Bereich der Hochwasserschutzdämme an der Traun und Donau im Vergleich zu 1993 zu untersuchen. Umfassende Daten von vor fast 30 Jahren liegen vor. Hochwasserdämme zählen zu den reichhaltigsten Tagfalter-Lebensräumen. Künstlich angelegte Dämme dienen den Schmetterlingen bei naturnaher Gestaltung als Korridor, um in der Umgebung günstige Biotope zu finden, und fungieren andererseits als Nektarweide. Fest steht bereits, dass 51 von ehemals 53 Arten noch heute vorhanden sind.