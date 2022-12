Hochspannung vor der Stichwahl in Ottensheim

Hochspannung herrscht in Ottensheim vor der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am kommenden Sonntag. Fix ist nur, dass die Gemeinde eine Bürgermeisterin bekommt, denn Maria Hagenauer von der ÖVP und Michaela Kaineder von "pro O. - Liste für Ottensheim haben im ersten Wahlgang am besten abgeschnitten. Hagenauer hat 45,66 Prozent, Kaineder 35,98 Prozent bekommen. Aufgrund der politischen Kräfteverhältnisse im Ort, die ÖVP hält elf, pro O.