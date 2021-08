Hochkarätige Diskussion über das "Linz ist Linz"-Video

"Stadt für Senioren", "a bissi rassistisch", aber auch "ohne Schnickschnack und Klischee": So polarisiert die Kampagne "Linz ist Linz" und erreicht online Hunderttausende Menschen. Ist die Kampagne also gelungen – oder nicht?

Darüber diskutieren an der JKU unter der Moderation von Rektor Meinhard Lukas und OÖN-Redakteur Christian Kitzmüller u. a. der Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner, Video-Regisseur Sinisa Vidovic, Uni-Professor Christoph Teller (Institut für Handel, Absatz und Marketing) sowie der Landtagsabgeordnete Peter Binder (in Vertretung Stadtchef Klaus Luger). Beginn ist am Mittwoch um 18 Uhr im Zirkus des Wissens am JKU-Campus, die Debatte wird auch gestreamt.