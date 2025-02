Hochhausprojekt "The Mozart" nimmt dritten Anlauf

In der heutigen Sitzung des Gestaltungsbeirats der Stadt Linz ist vor allem ein Projekt interessant. Das Hochhaus "The Mozart" an der prominenten Ecke Mozart- und Dametzstraße nimmt einen dritten Anlauf.

Mehr zum Thema: Hochhausprojekt an der Mozartstraße muss noch einmal schrumpfen

Wie berichtet, will Investor Christian Lengauer an der Ecke, wo einst das markante "Hackl-Haus" gestanden ist, ein 36 Meter hohes Gebäude aus zwei Baukörpern errichten. Vom daneben liegenden Gründerzeithaus bleibt nur die Fassade bestehen. Den unteren Baukörper mit vier Geschoßen teilen sich die benachbarte Wirtschaftskammer und Lengauers Weekend-Verlag. Darauf setzt Architekt Daniel Bindeus einen fünfstöckigen Kubus, in dem Wohnungen geplant sind.

Bisherige Entwürfe zu wuchtig

Doch den Beiratsmitgliedern waren die Entwürfe bisher zu wuchtig. So musste der Bauwerber bereits die Breite des Baukörpers reduzieren und damit auf ein Drittel des Volumens verzichten. Beim zweiten Anlauf verlangten die Experten, dass der aufgesetzte Baukörper noch einmal um zwei Meter schmäler wird. An der Höhe des Gebäudes, die unter anderem von den Grünen und Linzplus kritisiert wird, hatte der Beirat aber nichts auszusetzen. Erlaubt sind die 36 Meter noch nicht. Der aktuelle Bebauungsplan sieht lediglich 16 Meter Gesimshöhe vor, müsste also vom Gemeinderat noch geändert werden.

Aus dem Archiv: 160 Jahre altes Hackl-Haus wird abgerissen

