Hochhausprojekt an der Mozartstraße muss noch einmal schrumpfen

In der Freistädterstraße will die GWG 65 Wohnungen errichten.

Es war eine lebhafte Diskussion zwischen Projektwerber Martin Lengauer und den Mitgliedern des Linzer Gestaltungsbeirats. Der Grund: Lengauers Hochhausprojekt „The Mozart“ an der Ecke Mozart- und Dametzstraße bekam nach dem ersten Anlauf am 2. Juli gestern erneut keine Freigabe.

Wie berichtet, will der Unternehmer an der Ecke, wo einst das markante „Hackl-Haus“ gestanden ist, ein 36 Meter hohes Gebäude aus zwei Baukörpern errichten. Vom danebenliegenden Gründerzeithaus bleibt nur die Fassade bestehen. Den unteren Baukörper mit vier Geschoßen teilen sich die benachbarte Wirtschaftskammer und Lengauers Weekend-Verlag.

Darauf setzt Architekt Daniel Bindeus einen fünfstöckigen Cubus, in dem Wohnungen geplant sind. Doch der ist den Experten des Beirats noch immer zu wuchtig. Bereits in der ersten Sitzung war das der Hauptkritikpunkt, Lengauer musste die Breite des Baukörpers reduzieren und damit auf ein Drittel des Volumens verzichten. An der Höhe des Gebäudes hatte der Beirat aber nichts auszusetzen.

Dritter Anlauf im Dezember

Nun soll der Baukörper noch einmal um zwei Meter schmäler werden – sehr zu Ärger Lengauers, der fürchtet zu wenig Fläche für die geplanten Wohnungen zu haben. Doch der Beirat blieb hart, argumentierte mit öffentlichem Interesse. Das Projekt muss im Dezember also ein drittes Mal vorstellig werden. Grüne und Linzplus kritisieren das Projekt auch grundsätzlich, denn für den aufgesetzten Baukörper braucht Lengauer eine Bebauungsplanänderung. Einen rechtsgültigen Bebauungsplan müsse man als Rechtsgrundlage ansehen, so der grüne Planungssprecher Markus Rabengruber.

GWG baut 75 Wohnungen in Urfahr

Grünes Licht gab es hingegeben für ein Projekt der stadteigenen Wohnungsgesellschaft GWG. In der Freistädterstraße 13-19 soll ein Neubau mit fünf Geschoßen plus Dachgeschoß mit 75 Wohnungen errichtet werden. Die markanten Fassadenknicke erlauben eine Neugestaltung des Straßenraumes. Die Parkplätze sollen in die Tiefgarage verlegt und damit Platz für Grünflächen und Bäume geschaffen werden. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP), der auch GWG-Aufsichtsratsvorsitzender ist, spricht von „qualitätsvollen, geförderten Wohnbau“, von den Grünstreifen im Straßenraum hätte zudem auch die Allgemeinheit etwas. Auch vom Beirat gab es Lob, allerdings hätte die Erdgeschoßzone aus Sicht der Experten noch Potenzial, um einen stärkeren Mehrwert für die Bewohner zu schaffen.

Der Abbruch des Gebäudes ist nicht unumstritten, die GWG argumentiert mit der schlechten Bausubstanz. Vor dem Gestaltungsbeirat hat die GWG ein Gutachterverfahren durchgeführt, mehrere Architekturbüros haben Entwürfe eingebracht und eine großteils interne Jury, darunter auch Prammer selbst, das Siegerprojekt der Architekten Kneidinger ausgewählt. Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik kritisiert das Prozedere als „Pseudo-Wettbewerb“ und fordert wie auch bei Lengauers Projekt einen transparenten Wettbewerb.

Autor Christian Diabl Christian Diabl