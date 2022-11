Historikerbericht: Kirche hätte kein Problem mit Straßenumbenennung

64 Problemfälle und vier besonders belastete Namensgeber: Das ist die Bilanz des vergangene Woche präsentierten Expertenbericht zur Untersuchung der Linzer Straßennamen.

In der Kategorie 1, der höchsten Stufe, ist neben Komponist Hans Pfitzner als „überzeugter Antisemit und NS-Propagandist“, Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche, der eine „zentrale Rolle in der NS-Wirtschaft und der Förderung von Zwangsarbeit“ einnahm, Unterhaltungskünstler Franz Resl, der als „NS-Propagandist einen radikalen Antisemitismus“ vertrat, auch Bischof Johannes Maria Gföllner, der ebenfalls Antisemitismus propagierte, zu finden.

Welche Folgen die Ergebnisse des Historikerberichtes haben werden, ist noch nicht entschieden - am Ball ist nun die Politik, konkret der Linzer Stadtsenat. Mit Blick auf die vier besonders stark belasteten Namensgeber stehen Umbenennungen im Raum. Die Grünen, die KPÖ und die Neos haben sich bereits dafür ausgesprochen.

Bekenntnis zu aufrichtiger Erinnerungskultur

Seitens der Kirche heißt es nun mit Blick auf Bischof Gföllner, dass aus Sicht der Diözese Linz einer allfälligen Umbenennung "keine maßgeblichen Gründe" entgegengesetzt werden können, auch wenn die Benennung in den 1960er-Jahren aufgrund seines caritativen Engagements begründet erfolgt sei.

Die Diözese bekenne sich zu einer lebendigen und aufrichtigen Erinnerungskultur, sie habe sich bereits ausgiebig mit besagtem Bischof beschäftigt und werde es auch weiterhin tun.

"Unmissverständlich zurückzuweisen"

"Es ist bekannt, dass das Agieren Bischof Gföllners gegenüber dem katholischen Volksverein bzw. der Christlichsozialen Partei im Zusammenhang mit der demokratischen Entwicklung der ersten Republik kirchlich und politisch schädlich war. Er leistete mit seinem Vorgehen Vorarbeit für den Ständestaat auf Kosten demokratischer Legitimation. Bischof Gföllner stand in Übereinstimmung mit einem damals verbreiteten katholischen Antisemitismus, der ihm und der Kirche zu Recht angelastet wird. Auch wenn sich dieser Antisemitismus vom Rassenantisemitismus der Nationalsozialisten unterschied und Bischof Gföllner diesen ausdrücklich verurteilte, ändert dies nichts an der Tatsache, dass der katholische Antisemitismus ein dunkles Kapitel der Kirche in Oberösterreich darstellt. Die diesbezüglichen Äußerungen sind heute unmissverständlich zurückzuweisen und kirchlicherseits spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil offiziell überwunden", ist in einer Stellungnahme der Diözese zu lesen.