"Hineinzuschnuppern war aufregend"

LINZ. Einen ganzen Tag lang konnten 14 Jugendliche beim Kinder-Uni-Workshop "Wir machen Zeitung" miterleben, wie eine Tageszeitung entsteht, und Einblick in die Arbeit eines Journalisten erhalten: woher die Infos für die Zeitungsartikel kommen, welche Textsorten es gibt und wie es ist, eine Geschichte zu recherchieren und zu einem Artikel zu formen.

David Haider, Fabio Binder, Jonas Dunzendorfer, David Naderer, Mira Nowotny, Celine Albrecht, Emilie Albrecht, Paula H. Hanner, Sarah Bretterbauer, Dominik Diendorfer, Giulia Milioli Mata, Hannes Kirchmayr, Elena Wimmer und Sabine Grillberger besuchten in Kleingruppen drei verschiedene Workshops der Kinder-Uni im Wissensturm und in der Kunstuni und konnten dabei ihre erlernten journalistischen Kenntnisse gleich in der Praxis anwenden. Gemeinsam mit OÖN-Redakteur Christian Ortner gestalteten sie diese Seite.

"Ich habe extrem viel gelernt und fand es aufregend, ein bisschen in den Alltag eines Journalisten hineinzuschnuppern", sagt Mira. Celina fand es "toll, Teilnehmer aus anderen Kursen zu interviewen und neue Leute kennenzulernen".

"Alles war sehr interessant, und am besten gefiel mir das Interview mit dem Landeshauptmann", sagt Sarah. Hannes erzählt nach dem Kurs: "Mir hat der Einblick in den Tag eines Journalisten bei den OÖNachrichten am besten gefallen."