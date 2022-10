Informieren und die Menschen ermutigen, bei häuslicher Gewalt nicht wegzusehen, sondern selbst aktiv zu werden: Das will das Projekt "Stadtteile ohne Partnergewalt", kurz "StoP", des Linzer Frauenhauses. Die Idee dahinter ist, auf niederschwellige Art und Weise in den Stadtteilen und in der jeweiligen Nachbarschaft für das Thema häusliche Gewalt beziehungsweise Gewalt an Frauen zu sensibilisieren und die Zivilcourage zu stärken. Im Vorjahr wurde die mit dem Linzer Frauenpreis ausgezeichnete