Hilfswerk als "große Hilfe" bei Stadtchef-Stichwahl

Große Hilfe. Ganz nah." So lautet der Slogan des Hilfswerks Oberösterreich, dessen Aufsichtsratsvorsitzender VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer ist. Dieser wird nun zum Wahlhelfer für den Linzer VP-Vizebürgermeister Bernhard Baier bei der Stadtchef-Stichwahl gegen SP-Bürgermeister Klaus Luger. So sandte er ein Rundmail an alle Hilfswerk-Mitarbeiter mit der Bitte um Hilfe bei der Stichwahl: Baier "steht für eine Politik mit Anstand und Handschlagqualität und hat immer unsere Bedürfnisse im Fokus". Wobei für Baier nun auch ein Zehn-Personen-Komitee, unter anderem mit dem Ex-Nationalratsabgeordneten Efgani Dönmez, vor allem online aktiv ist.

Auf Videobotschaften setzt auch das Personenkomitee zur Unterstützung von Stadtchef Luger. Diese sollen in den nächsten Tagen auf verschiedenen Plattformen publiziert werden.

So wollen beide verhindern, dass es ein böses Erwachen wie für die Linzer FP gibt, die bei der Gemeinderatswahl bekanntlich ein Minus von 10,9 Prozent der Stimmen kassierte, wobei die niedrige Wahlbeteiligung ein ausschlaggebender Grund für die Pleite war (OÖNachrichten-Leser wissen, dass 10.600 Blau-Wähler daheimgeblieben sind). Die Analyse der Wählerströme ist ein Grund, warum die Personalentscheidung, wer den verbliebenen Stadtratsposten übernehmen wird – der bisherige Stadtvize Markus Hein oder Stadtrat Michael Raml –, noch aussteht. "Die Entscheidung fällt erst nach der Stichwahl", sagt Markus Hein.