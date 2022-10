Hilfspakete gegen Teuerungswelle

Der Sozialausschuss hat mittlerweile einen Kriterienkatalog ausgearbeitet, unverschuldet in Not geratene Bürger können etwa einen Beihilfenantrag bei der S.O.S. Sozialombudsstelle stellen. Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro.

Auch in Ansfelden wurde der Sozialfonds aufgestockt, insgesamt stehen bis Jahresende 50.000 Euro zur Verfügung. Für das kommende Jahr ist die doppelte Summe zur Unterstützung vorgesehen. Anträge auf Unterstützung sind ab 17. Oktober in der Sozialberatungsstelle Ansfelden/Pucking möglich.