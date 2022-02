Hilfsarbeiter bestahl jahrelang seinen Arbeitgeber

Der Arbeitgeber hatte Mitte Jänner Anzeige erstattet. Im Zuge der Erhebungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen polnischen Mitarbeiter, der seit mehreren Jahren im Betrieb als Hilfsarbeiter tätig war. Er soll immer wieder Material aus dem Firmenbestand gestohlen haben.

An der Wohnadresse des Mannes fand die Polizei Material im Wert von mehreren tausend Euro sowie ein Cannabis-Indooranlage. Die Ermittler konnten außerdem 130 Gramm Cannabiskraut sicherstellen. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig. Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstattet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.