Hilfloser Radfahrer von Polizisten gefunden

Die hohen Temperaturen hatten einem 76-jährigen Reha-Patienten zu schaffen gemacht, der sich am Donnerstag, 22. Juni, nördlich der Klinik Wilhering in Schönering verirrt hatte. Die Polizei wurde kurz nach 14 Uhr verständigt, konnte die genaue Position aber zunächst nicht ermitteln. Den Polizisten gelang es jedoch rasch, mit dem Radfahrer telefonisch Kontakt aufzunehmen. Dieser gab an, dass er in einem Feld liegen würde und keine Kraft mehr habe.

Mehrere Streifen auf der Suche

Das weitläufige Gebiet wurde anschließend von mehreren Streifen durchsucht. Schließlich konnte der Mann, welcher durchgehend mit den Polizisten telefonierte, durch das gezielte Abgeben des Folgetonhorns des Streifenfahrzeuges geortet werden. Er befand sich auf einem Ackerland etwa 600 Meter von der nächsten Straße entfernt. Der Mann wurde von den Beamten umgehend mit Wasser versorgt und an einen schattigen Ort gebracht. Der Reha-Patient befand sich in einer den Umständen entsprechend guten körperlichen Verfassung, wies allerdings Anzeichen einer Dehydration auf. Der 76-Jährige wurde anschließend zu einer umfassenden Untersuchung in das Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert.

