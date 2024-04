Hier sind "Bravo Hits" noch immer in den Charts

Die absoluten Zahlen sind überschaubar. Doch wer noch immer CDs hört, greift in der Linzer Stadtbibliothek sehr wahrscheinlich zu "Bravo Hits". Zumindest führt die Hit-Sammlung des kultigen Jugendmagazins seit 20 Jahren verlässlich die Ausleihcharts an, womöglich sogar länger, aber diesen Zeitraum überblickt die Leiterin der Stadtbibliotheken, Heike Merschitzka. Nicht mehr verfügbar sind die ersten Ausgaben, denn die kann man nicht mehr einfach so nachkaufen. Bravo Hits 1 beispielsweise wird unter Sammlern mittlerweile hoch gehandelt.

Die Eiskönigin führt die Hitliste bei den Tonies an. Bild: OÖN

Eiskönigin ist Nummer eins

Was für ihre Eltern Kassetten und CDs waren, sind für Kinder heute sogenannte Tonies, kleine Figuren, mit denen man Geschichten hören kann, wenn man sie auf einen gepolsterten Würfel setzt. 400 dieser Tonies gibt es in der Stadtbibliothek, so gut wie alle verfügbaren. "Da kaufen wir alles, was es gibt", sagt Merschitzka im OÖN-Gespräch. "Die Eiskönigin" ist bei den Kindern am beliebtesten, gefolgt von "Paw Patrol" und dem Grüffelo – wer kleine Kinder oder Enkel hat, wird vermutlich alle drei kennen. Die Kunden der Bibliothek sind durchaus jung: Gut ein Drittel der regelmäßigen Kunden sind unter 17 Jahren, fast 4000 unter 13.

Mehr zum Thema: Ein eigenes "KlimaEck" für die Linzer Stadtbibliothek

Auch wenn digitale Medien an Bedeutung gewonnen haben, dominieren Bücher und Co. die Statistik. So waren 2023 von rund 988.000 Ausleihen knapp 800.000 analoge Medien. Ende 2023 waren an den sechs Standorten mehr als 163.000 analoge Medien erhältlich, von denen jedes Jahr mehr als 10.000 Titel aussortiert und in etwa der gleichen Menge neu gekauft werden. Orientierung gibt dabei die sogenannte "Null-Liste", die zeigt, welche Medien kein einziges Mal nachgefragt wurden. Das kann unterschiedliche Gründe haben, von Diebstahl bis zu einem ungeeigneten Aufstellplatz. Liegt es an fehlender Nachfrage, wird der Titel aussortiert.

Kauf bei Linzer Buchhandlungen

Was neu dazukommt, entscheiden die jeweiligen Bereichsverantwortlichen. Bücher kauft die Bibliothek, soweit möglich, direkt bei den Linzer Buchhandlungen – laut Buchpreisbindungsgesetz mit einem zehnprozentigen Rabatt. Bei der Auswahl geht es auch um inhaltliche Schwerpunkte. In der Stadtbibliothek sind das Fremdsprachen, digitale Vermittlungsangebote, Leseförderung von Kindern und Nachhaltigkeit.

Anders funktioniert es bei den rund 58.000 digitalen Medien, für die die Bibliothek Lizenzen erwirbt, die nach ein oder zwei Jahren automatisch auslaufen und aktiv verlängert werden müssen.

Gerade schafft man im Wissensturm Platz für Neues. Bis 12. April sind daher Bücher, CDs und DVDs aus dem Bibliotheksbestand beim Flohmarkt im Foyer zu Schnäppchenpreisen erhältlich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.