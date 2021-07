Hier lernen 300 Kinder aus mehr als 50 Ländern

300 Schülerinnen und Schüler aus mehr als 50 Ländern konnten am Mittwoch in Linz offiziell ihr neues Schulgebäude beziehen: Der neue Standort der Anton Bruckner International School (ABIS) im Bruckner Tower in Urfahr wurde eröffnet. Die englischsprachige Bildungseinrichtung bietet einen Kindergarten ab drei Jahren sowie eine internationale Schulausbildung für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren.

Steigende Nachfrage

ABIS wurde 2008 als LISA-Junior – ein Kindergarten und eine Volksschule der Linz International School Auhof – mit drei internationalen Klassen gegründet. Seit 2014 ist die Schule im Schulverein der Kreuzschwestern eingebettet und verzeichnet seit geraumer Zeit eine steigende Nachfrage. Deshalb übersiedelte die Schule im vergangenen Herbst in das moderne Gebäude in der Wildbergstraße.

"Es freut uns besonders, dass nach nicht einmal zweieinhalb Jahren der Bau abgeschlossen war und die Kinder und Jugendlichen die neuen Räumlichkeiten beziehen konnten", sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bei der offiziellen Eröffnung am Mittwoch.

Gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) besuchte sie den neuen Standort und ließ sich von Direktorin Gabriele Untersperger durch die Räume führen. "Verständnis, Akzeptanz und Gemeinschaftsgefühl gehören zur Lebensart in unserer multikulturellen Umgebung. Genau das werden wir auch weiterhin am wunderschönen neuen Standort im Anton Bruckner Tower leben", sagt Untersperger.

Anreiz zur Ansiedelung

Laut Stelzer soll die Schule – neben der besonderen Ausbildungsmöglichkeit – einen zusätzlichen Anreiz für internationale Unternehmen darstellen, sich in Oberösterreich anzusiedeln. Daher soll künftig verstärkt auf die Zusammenarbeit mit heimischen sowie multinationalen Unternehmen gesetzt werden.

"Durch den englischsprachigen Unterricht wird bilinguale sowie kulturfördernde Bildung vermittelt. Damit werden die ersten Weichen für einen späteren Auslandsaufenthalt oder Beruf in unserer global vernetzten Welt allemal gefördert", sagt Bürgermeister Luger. Möglich machen das an der ABIS 32 Lehrerinnen und Lehrer aus neun Nationen.