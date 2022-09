Hier dürfen Radler in Linz auch bei Rot abbiegen

Nun wird es an der Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße „ernst“: Wie angekündigt dürfen dort ab morgen, Radler (von der Landstraße kommend) auch bei Rot abbiegen. Die entsprechende Tafel ist bereits montiert, aber noch überklebt. Möglich wird das mit der 33. Straßenverkehrsnovelle, die mit morgen, Samstag, in Kraft tritt.

Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) begrüßt die mit der neuen Regelung möglich werdenden Maßnahmen. Mit der Möglichkeit des Rechtsabbiegen bei Rot „könne der Verkehr sicherer gestaltet und das Radfahren in der Stadt noch attraktiver werden.“ Ähnlich die Reaktion von Klubobmann Helge Langer (Grüne), der darauf hofft, dass mit der gesetzlichen Grundlage „ernsthafte Bemühungen in Fahrt kommen, um Linz von einer autozentrierten Stadt zu einer Stadt der Radfahrer und Fußgänger zu machen.“

Weitere Kreuzungen in Prüfung

Hajart kündigte heute in der Früh bei einem Pressetermin vor Ort an, dass die Premierenkreuzung, wie auch jene, die folgen werden, beobachtet und die jeweiligen Situationen mit Blick auf Gefahrenpotenziale evaluiert werden sollen. Derzeit würden rund 20 weitere Kreuzung geprüft, wo Abbiegen bei Rot potenziell möglich wäre – darunter die Kreuzungen Mozartstraße/Fadingerstraße, Goethestraße/Schubertstraße, Weißenwolffstraße/Gruberstraße und Zerzerstraße/Freistädter Straße.

Geprüft werde darüber hinaus, die mit der StVo nun ebenfalls erlaubte Option des Geradeausfahrens bei Rot für Radfahrer, denkbar wäre das etwa an der Ecke Franckstraße/Fröbelstraße. so Hajart. Die Prüfung der Standorte obliegt der städtischen Mobilitätsplanung in Kooperation mit der Bezirksverwaltung und der Polizei. Noch heuer sollen weitere Umsetzungsschritte folgen, sagt Hajart, der von einem laufenden Prozess spricht.

Ein Thema ist wie berichtet auch die ebenfalls nun neue Möglichkeit Schulstraßen zu schaffen. In diese dürfen nur bestimmte Fahrzeuge (Krankentransporte, Schülertransporte, Rettungskräfte etc.) einfahren, "Elterntaxis" werden ausgesperrt.

In Diskussion ist die Einführung solcher Schulstraßen in Linz wie berichtet (auf Vorschlag der SPÖ) bei der Brucknerschule und der Löwenfeldschule.