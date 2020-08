Die einen entspannen im Liegestuhl, die anderen planschen im kühlen Nass. Und lassen sich auch nicht davon stören, wenn schnatternd ein paar Enten vorbeischwimmen.

Der Donaustrand in Alt-Urfahr ist neben jenem im Winterhafen (der im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres Linz09 geschaffen wurde) einer der Plätze, wo auch heute noch in der Donau in Linz gebadet wird. Die Schotterbank am Steinmetzplatzl wurde zwar beim Hochwasser 2013 weggespült, aber im Zuge eines Renaturierungsprojekts der viadonau, unter Einbeziehung der Anrainer, von 2015 bis 2016 neu gestaltet.

Sie lockt, gerade an heißen Tagen, Jung und Alt ans Donauufer. So auch Jakob Winetzhammer, der öfter am Donaustrand anzutreffen ist: "Es ist einfach schön hier, ich komme gerne mit dem Rad her und lasse es mir gut gehen." Und auch wenn die "schöne blaue Donau" nicht so blau ist, wie es sich manche vielleicht wünschen würden, sei hier "das Baden eine feine Erfrischung". Winetzhammer lässt sich gerne mal auch treiben – und zwar von der Strömung im Wasser: "Das taugt mir einfach."

Silvia hingegen schätzt besonders den Ausblick auf die Stadt und das Schloss: "Das hat schon einen gewissen Reiz." Während Claudia lieber die Boote und Wasserskifahrer beobachtet. In einem sind sich die beiden aber einig: "Die Atmosphäre ist sehr nett, hier am Donaustrand herrscht einfach Urlaubsfeeling."

Mit dem Schwan an den Strand

Ähnlich sieht das Beheshta Safa, die kürzlich von Linz nach Wien gezogen ist und unbedingt wieder einmal einen Abstecher zum Donaustrand in Alt-Urfahr machen wollte: "Es ist eine tolle Stimmung, es spielt Musik, und man kann das Wasser richtig genießen."

Im Vergleich zu ihrer Anreise war die von Helga Schremmer deutlich kürzer: Sie wohnt unmittelbar neben dem Donaustrand. Was gewisse Vorteile mit sich bringe, wie sie verrät: "Da kann man gleich ohne großen Aufwand einfach mit der Badebekleidung runtergehen." Schremmer schätzt das entspannte Treiben am Donaustrand: "Das Wasser hier ist sauber und hat eine angenehme Temperatur."

Das Platzerl sei auch ein kleines Paradies für ihre zwei Enkelkinder, die hier gerne mal im Sand spielen. Wenn die zwei mit ihrer Großmutter an den Donaustrand gehen, bekommen die Enten übrigens "große" Konkurrenz: und zwar in Form eines Schwans. Denn das Schwimmtier darf bei einem Besuch des Donaustrands oft nicht fehlen, wie Schremmer nur allzu gut weiß. (jp/kat)

