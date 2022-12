Heute wählt Ottensheim seine neue Bürgermeisterin

Da waren es nur noch zwei. Nachdem die Stichwahl am 4. Dezember keinem der vier Kandidaten für das Ottensheimer Bürgermeisteramt die absolute Mehrheit gebracht hat, wird heute noch eine Wahlrunde eingelegt.

In die Stichwahl eingezogen sind mit Maria Hagenauer (VP) und Michaela Kaineder von der Bürgerliste Pro Ottensheim die zwei Vizebürgermeisterinnen der Gemeinde. Hagenauer hat im ersten Wahlgang 45,66 Prozent der Stimmen bekommen, Kaineder kam auf 35,98 Prozent der Stimmen.

Nötig wird die Wahl, wie berichtet, wegen dem Ableben von Bürgermeister Franz Füreder (VP), der im Sommer seinem Krebsleiden erlegen ist. Interimistisch führt derzeit Hagenauer die Amtsgeschäfte.

"Ich bin zuversichtlich" ist von Hagenauer heute Mittag zu hören, auch Kaineder spricht von einer "positiven Stimmung". Die Anspannung sei heute am Entscheidungstag doch deutlich spürbar, sagt die Pro O.-Kandidatin, die auf eine hohe Wahlbeteiligung hofft. Hagenauer berichtet im OÖN-Gespräch davon, dass auch bei dieser Wahl viele Ottensheimer per Brief ihre Wahlentscheidung getroffen haben.

An der Verteilung der Gemeinderatsmandate wird die heutige Wahl nichts ändern. Die ÖVP kommt auf elf Mandate, Pro O. auf zehn. Darüber hinaus sind die SPÖ mit drei Gemeinderäten und die Freiheitlichen mit einem Gemeinderat vertreten.

Mehr zum Thema Linz Linz Vierkampf um Ottensheimer Bürgermeisteramt OTTENSHEIM. Drei Frauen und ein Mann treten am 4. Dezember um die Nachfolge des verstorbenen Franz Füreder (VP) an Vierkampf um Ottensheimer Bürgermeisteramt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Julia Popovsky