Freitag, 23.59 Uhr, fährt das letzte Auto über die Klosterstraße und den Hauptplatz

Im Übergang von der Theatergasse zur Klosterstraße wurde es gestern zwar nicht in Stein gemeißelt, aber zumindest auf den Granit gemalt: FUSSGÄNGERZONE Diese gilt zwar erst ab Montag, 28. Oktober, 0 Uhr, dennoch fährt schon am Freitag, 23.59 Uhr das letzte Auto in die Klosterstraße ein und weiter über den Hauptplatz. Denn morgen – Nationalfeiertag – und am Sonntag gilt ohnehin seit elf Jahren ein Fahrverbot. Die entsprechende Verordnung, mit der das Durchfahrtverbot auf dem Linzer