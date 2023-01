Heuer überwintern weniger Wasservögel in Linz

Von September bis April werden im Monatsmittel alle Vögel mit Wasserbezug an insgesamt 67 Zählstrecken erfasst.

Die meisten Vögel, die in Linz überwintern, kommen aus dem finnisch-baltischen Raum, aus Tschechien, der Ukraine sowie aus Russland. Aktuell sind es aber weniger als üblich, berichten die Mitarbeiter der Naturkundlichen Station der Stadt Linz. Schuld sind die viel zu warmen Temperaturen, die sich auf das Zugverhalten der Vögel auswirken. „Je wärmer es ist, desto weniger Vögel zieht es zurück nach Österreich oder in den Süden, viele bleiben im Nordosten, wo es derzeit ebenfalls wärmere Temperaturen als im Durchschnitt verzeichnet werden“, sagt Ornithologe Michael Lederer.

Donau, Traun und Weikerlsee

Von September bis April werden im Monatsmittel alle Vögel mit Wasserbezug an insgesamt 67 Zählstrecken kartiert. Zu den zählenden Arten gehören: Enten, Reiher, Taucher, Gänse, Kormorane, Blässhühner, Möwen, Eisvogel, Watvögel, Stelzen, Wasseramsel und Seeadler. Neben der Donau und den Traunauen mit dem so genannten Mitterwasser wird auch der Weikerlsee in die Zählaktion miteinbezogen.

